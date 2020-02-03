Аксенов принял отставку главы Мининформа Крыма Сергея Зырянова

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:25:46+03:00

Об его уходе стало известно сегодня утром

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Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра внутренней политики, информации и связи республики Сергея Зырянова. Соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.

- Принять отставку Сергея Зырянова по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым 3 февраля 2020 года согласно поданному заявлению, - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее глава Мининформа РК написал на своей странице в Facebook, что покидает свой пост.

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ИСТОЧНИК KP.RU