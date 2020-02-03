В Крыму спасли застрявшую в лесу семью с 4-летним малышом
Крымские спасатели помогли попавшей в беду семье с маленьким ребенком: у туристов сломалась машина в горно-лесной местности.
- Поступило сообщение, что в районе русла реки Суботхан застрял (Симферопольский район. – От ред.) автомобиль с тремя туристами, среди которых 4-летний ребенок, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Сотрудники чрезвычайного ведомства тут же выдвинулись в район, где находилась семья. Оказалось, что когда туристы отъехали вглубь горно-лесного местности, то у них сломалась машина «УАЗ-469». Они не решились идти пешком и попросили помощи у МЧС.
Спасенных, которые не потребовалась медпомощь, отвезли на служебном автомобиле в Симферополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU