В Крыму спасли застрявшую в лесу семью с 4-летним малышом

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:32:16+03:00

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Крымские спасатели помогли попавшей в беду семье с маленьким ребенком: у туристов сломалась машина в горно-лесной местности.

- Поступило сообщение, что в районе русла реки Суботхан застрял (Симферопольский район. – От ред.) автомобиль с тремя туристами, среди которых 4-летний ребенок, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Сотрудники чрезвычайного ведомства тут же выдвинулись в район, где находилась семья. Оказалось, что когда туристы отъехали вглубь горно-лесного местности, то у них сломалась машина «УАЗ-469». Они не решились идти пешком и попросили помощи у МЧС.

Спасенных, которые не потребовалась медпомощь, отвезли на служебном автомобиле в Симферополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU