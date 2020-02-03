2020-02-03T11:49:11+03:00
Происшествия

Из-за оползня перекрыли дорогу на Ай-Петри

ЧП случилось на шоссе от села Соколиное Бахчисарайского района до плато
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба ГУП «Крымавтодор»Фото: Пресс-служба ГУП «Крымавтодор»
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На автодороге от села Соколиное Бахчисарайского района до плато Ай-Петри сошел оползень.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного унитарного предприятия «Крымавтодор».

Из-за угрозы чрезвычайной ситуации, на этом участке дороги временно ограничили движение для автомобилей.

Кроме того, на шоссе со стороны Ялты на плато Ай-Петри частично обвалилась подпорная стенка. Сотрудники ГУП «Крымавтодор» ликвидируют последствия ЧП.

На этом участке движение автомобилей не перекрывали.

Обрушение подпорной стенки Фото: Пресс-служба ГУП «Крымавтодор»

Обрушение подпорной стенки Фото: Пресс-служба ГУП «Крымавтодор»

ИСТОЧНИК KP.RU

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