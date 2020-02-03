Из-за оползня перекрыли дорогу на Ай-Петри
ЧП случилось на шоссе от села Соколиное Бахчисарайского района до плато
Фото: Пресс-служба ГУП «Крымавтодор»
Изменить размер текста:
На автодороге от села Соколиное Бахчисарайского района до плато Ай-Петри сошел оползень.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного унитарного предприятия «Крымавтодор».
Из-за угрозы чрезвычайной ситуации, на этом участке дороги временно ограничили движение для автомобилей.
Кроме того, на шоссе со стороны Ялты на плато Ай-Петри частично обвалилась подпорная стенка. Сотрудники ГУП «Крымавтодор» ликвидируют последствия ЧП.
На этом участке движение автомобилей не перекрывали.
Обрушение подпорной стенки Фото: Пресс-служба ГУП «Крымавтодор»
ИСТОЧНИК KP.RU