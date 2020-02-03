3 Февр. 2020 2020-02-03T12:00:31+03:00

Сегодня в море нельзя выходить. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

3 февраля, в понедельник, в Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение.

- Днем в Крыму ожидаются сильные дожди, юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, - сообщили в пресс-службе МЧС РК. - Выход в море - опасен для жизни!

Крымские спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, и по мере возможности больше времени проводить в закрытых помещениях.

Сильный ветер может порвать электрические провода, сломать ветки или стволы деревьев, снести крыши зданий или небрежно закрепленные рекламные конструкции.

Поэтому при штормовом предупреждении лучше отказаться от прогулок на свежем воздухе и поездок на автомобиле.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU