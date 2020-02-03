Уволенная после скандала глава горсовета Керчи хочет вернуться в медицину

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-председатель горсовета Керчи Мая Хужина, которая ушла с должности из-за скандала с неудачным поздравлением блокадников, вернется в медицину.

- Я не политик, я врач, - заявила Хужина журналистам после сессии, где депутаты согласовали ее отставку. - Я хотела всколыхнуть этот город - не получилось. Посмотрите в моей новостной ленте, сколько фотографий в кабинете и сколько - по районам, по всем бомжам, по всем ямам - и мне все равно, в чем я там хожу. За 4 месяца я не могла себе полностью поменять гардероб, чтобы угодить каким-то людям. Я не держусь за это кресло. Вернусь, наверное, в медицину.

Мая Хужина по образованию – врач, всю жизнь проработала в больнице. Перед тем, как возглавить горсовет, была начмедом в керченской горбольнице №1.

- Думаю, что если я уйду простым невропатологом - и то будет польза, - отметила Хужина.

Она подчеркнула, что депутатом городского совета она пока остается, а также продолжает занимать должность секретаря керченской ячейки «Единой России».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU