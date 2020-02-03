2020-02-03T13:24:53+03:00
Общество

В Крыму налоговая служба проведет Дни открытых дверей

Специалисты расскажут о том, как правильно заполнять декларацию для физлиц
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: «КП»Фото: «КП»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Республике Крым во всех подразделениях налоговой инспекции пройдут Дни открытых дверей. В ходе всероссийской акции крымчанам расскажут о налоге на доходы физических лиц и как правильно вносить данные в декларацию.

Когда пройдет акция

с 9.00 до 20.00

23 марта

24 марта

24 апреля

с 9.00 до 15.00 25 апреля

Кстати, в Керчи самых дисциплинированных налогоплательщиков поощрили пряниками. А вот тем, кто не успел отдать причитающееся государству, напомнили о долге «памятками» на батонах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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