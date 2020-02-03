В Крыму налоговая служба проведет Дни открытых дверей
В Республике Крым во всех подразделениях налоговой инспекции пройдут Дни открытых дверей. В ходе всероссийской акции крымчанам расскажут о налоге на доходы физических лиц и как правильно вносить данные в декларацию.
Когда пройдет акция
с 9.00 до 20.00
23 марта
24 марта
24 апреля
с 9.00 до 15.00 25 апреля
Кстати, в Керчи самых дисциплинированных налогоплательщиков поощрили пряниками. А вот тем, кто не успел отдать причитающееся государству, напомнили о долге «памятками» на батонах.
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ИСТОЧНИК KP.RU