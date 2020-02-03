В Крыму налоговая служба проведет Дни открытых дверей

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:24:53+03:00

Специалисты расскажут о том, как правильно заполнять декларацию для физлиц

Изменить размер текста: A A

В Республике Крым во всех подразделениях налоговой инспекции пройдут Дни открытых дверей. В ходе всероссийской акции крымчанам расскажут о налоге на доходы физических лиц и как правильно вносить данные в декларацию.

Когда пройдет акция

с 9.00 до 20.00

23 марта

24 марта

24 апреля

с 9.00 до 15.00 25 апреля

Кстати, в Керчи самых дисциплинированных налогоплательщиков поощрили пряниками. А вот тем, кто не успел отдать причитающееся государству, напомнили о долге «памятками» на батонах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU