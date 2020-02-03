"Допустили ошибки, поздравляя блокадников": В Госсовете Крыма пояснили отставку главы Керчи и ее заместителя

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что экс-глава Керченского горсовета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула допустили существенные ошибки, поздравляя блокадников.

- Конечно, поздравление блокадников - очень важное дело. Но мероприятие было проведено с существенными ошибками. Если мы уже идем к людям, которые пережили трагедию, нужно быть более внимательными и ответственными. Действительно, злого умысла тут конечно не было. Просто это была глупость, - выразил свое мнение Ефим Фикс.

Также вице-спикер отметил, что такое поведение чиновниц может быть связано с маленьким опытом госслужбы.

- Ветераны рады любому вниманию. Идти к ним нужно не ради пиара, а просто посидеть, поговорить. В этой истории нужно быть просто самим собой, - заключил Ефим Фикс.

Напомним, Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула сложили полномочия после скандала с блокадниками. Депутаты проголосовали за ее отставку единогласно на внеочередной сессии, которая состоялась в понедельник, 3 февраля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU