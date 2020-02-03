"Допустили ошибки, поздравляя блокадников": В Госсовете Крыма пояснили отставку главы Керчи и ее заместителя
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что экс-глава Керченского горсовета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула допустили существенные ошибки, поздравляя блокадников.
- Конечно, поздравление блокадников - очень важное дело. Но мероприятие было проведено с существенными ошибками. Если мы уже идем к людям, которые пережили трагедию, нужно быть более внимательными и ответственными. Действительно, злого умысла тут конечно не было. Просто это была глупость, - выразил свое мнение Ефим Фикс.
Также вице-спикер отметил, что такое поведение чиновниц может быть связано с маленьким опытом госслужбы.
- Ветераны рады любому вниманию. Идти к ним нужно не ради пиара, а просто посидеть, поговорить. В этой истории нужно быть просто самим собой, - заключил Ефим Фикс.
Напомним, Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула сложили полномочия после скандала с блокадниками. Депутаты проголосовали за ее отставку единогласно на внеочередной сессии, которая состоялась в понедельник, 3 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU