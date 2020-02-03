После скандала керченских блокадников решили отправить в санатории

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:23:44+03:00

Списки будут сформированы на этой неделе

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Керченских ветеранов-блокадников отправят на две недели в крымские санатории. Такое решение принял Госсовет Крыма после скандала с керченскими чиновницами, которые символично поздравили ветеранов, вручив им хлеб и медали.

- Мы предложили в апреле-мае блокадникам Керчи двухнедельный отдых в санатории в Евпатории и в Ялте с сопровождающими и трансфером. Я думаю, что они заслужили это, - сообщил первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс.

По его словам, списки керченских ветеранов-блокадников будут сформированы и поданы в крымские санатории на этой неделе.

Напомним, председатель местного городского совета Мая Хужина и несколько ее помощниц пришли поздравлять ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. Они подарили блокадникам медали и булки белого хлеба, а затем сделали фото, на которых засветили свои дорогие шубы. Позже чиновницы подали заявление об отставке, которые приняли депутаты горсовета Керчи 3 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU