После скандала керченских блокадников решили отправить в санатории
Керченских ветеранов-блокадников отправят на две недели в крымские санатории. Такое решение принял Госсовет Крыма после скандала с керченскими чиновницами, которые символично поздравили ветеранов, вручив им хлеб и медали.
- Мы предложили в апреле-мае блокадникам Керчи двухнедельный отдых в санатории в Евпатории и в Ялте с сопровождающими и трансфером. Я думаю, что они заслужили это, - сообщил первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс.
По его словам, списки керченских ветеранов-блокадников будут сформированы и поданы в крымские санатории на этой неделе.
Напомним, председатель местного городского совета Мая Хужина и несколько ее помощниц пришли поздравлять ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. Они подарили блокадникам медали и булки белого хлеба, а затем сделали фото, на которых засветили свои дорогие шубы. Позже чиновницы подали заявление об отставке, которые приняли депутаты горсовета Керчи 3 февраля.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU