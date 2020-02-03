В Севастополе 4 февраля частично отключат электричество

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:20:00+03:00

Электроприборами нельзя будет пользоваться несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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4 февраля, во вторник, в отдельных районах Севастополя не будет света. Энергетики приводят в порядок трансформаторы и другое оборудование, поэтому на время отключают электричество.

Где не будет света

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

ул. Готская 27; ул. Молодых Строителей (ООО «АКАР»); ул. Фиолентовское шоссе 5 (000 «ПКФ «Руслан»); пр. Стрелецкий 39-41(нечет)

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Фадеева,19

ул. Александера,46-62,33-35,45-51;

ул. Весенняя,8-38,38-а,1-59,65

ул. Потемкинцев,22-30,25-33;

ул. Серафимовича,47;

ул. Некрасова,2-А,2-20,1-49;

ул. Каховская,14-24,7-25;

с 09.00 до 12.00

с.Терновка: ул. Бахчисарайская,18; ул. Мусы Мамута,9; ул. Подгорная,6-18,5-19; ул. Студенческая,2-46,52,1-45; ул.Севастопольская,2,6,3,9-11

с 11.00 до 14.00

с. Терновка: ул. Балаклавская, 2-16,1-17; ул. Ленина,2,6-18,7-15; ул. Куйбышевская,1-б; ул. Чакыл-Мале, 16, 17, 21-23; ул. Зеленая, 2-18,1-13; ул. Горная, 40,1-13,41; пер. Конторский, 2-4,3-а,1-5

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ИСТОЧНИК KP.RU