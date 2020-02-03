На «Тавриде» начали строить съезд к селу Донское
На трассе «Таврида» начали строить съезд к селу Донское Симферопольского района, передает пресс-служба АО «ВАД».
Для этого изменили схему движения транспорта на участке. Теперь машины съезжают с «Тавриды» под путепровод, выезжая на участок старой дороги в районе села.
Весной на этом участке запустят движение по основному ходу трассы. Для машин, которые въезжают в Донское и выезжающих из него откроют два съезда.
Временный объезд по старой дороге в районе сел Мазанка и Донское - это последний участок от Керчи до Симферополя, где еще не открыто движение по «Тавриде».
Строительству основного хода на нем мешала ветка газопровода в районе села Мазанка, после ее переключения началась подготовка к укладке асфальтобетона.
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ИСТОЧНИК KP.RU