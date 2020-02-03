На «Тавриде» начали строить съезд к селу Донское

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:36:00+03:00

Весной на этом участке запустят движение автомобилей по основному ходу трассы

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На трассе «Таврида» начали строить съезд к селу Донское Симферопольского района, передает пресс-служба АО «ВАД».

Для этого изменили схему движения транспорта на участке. Теперь машины съезжают с «Тавриды» под путепровод, выезжая на участок старой дороги в районе села.

Весной на этом участке запустят движение по основному ходу трассы. Для машин, которые въезжают в Донское и выезжающих из него откроют два съезда.

Временный объезд по старой дороге в районе сел Мазанка и Донское - это последний участок от Керчи до Симферополя, где еще не открыто движение по «Тавриде».

Строительству основного хода на нем мешала ветка газопровода в районе села Мазанка, после ее переключения началась подготовка к укладке асфальтобетона.

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ИСТОЧНИК KP.RU