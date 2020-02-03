2020-02-03T16:15:55+03:00
Общество

В Крыму кролик-потеряшка грустит о потерянном хозяине

Вислоухого нашли в Симферопольском районе [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Животному нужен дом. Фото: Анна Ерух/ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ КРЫМА/VKЖивотному нужен дом. Фото: Анна Ерух/ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ КРЫМА/VK
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Милого кролика поймали прямо на улице. Добросердечные люди разместили в соцсети его фото и видео

- Прибился к частному дому в деревне, - гласит пост. - Пол и возраст неизвестны.

Вид у вислоухого декоративного кролика печальный, то ли правда он тоскует о родном доме и владельцах, то ли просто внешность такая. Кто их кроликов разберет!

Сейчас же главная задача не познавать тонкости души пушистого миляги, а найти ему старых или новых хозяев.

Волонтеры даже готовы привезти няшку тому человеку, кто заберет его насовсем или хотя бы на время.

Если же вы хотите приютить кролика, то нужно звонить волонтеру Юлии по телефону: +79788441028. Кроль временно проживает в село Трудовое, Симферопольского района.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

В Крыму кролик-потеряшка тоскует о хозяине .Видео: Анна Ерух/ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ КРЫМА/VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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