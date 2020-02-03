В Севастополе продают кабриолет в стразах

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:30:31+03:00

На работу ушел год и 400 тысяч камней

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В Севастополе на Авито продают автомобиль, обклеенный 400 тысячами стразов.

Кабриолет Toyota Camry Solara с пробегом в 200 тысяч километров полностью инкрустирован камнями. Владельцу понадобился год, чтобы украсить машину, и он готов расстаться с ней за 1 миллион рублей.

Кроме того, стразами украшены: руль, рычаг КПП и приборная панель автомобиля.

Также в машине салон обтянули кожей бежевого цвета. При этом автомобиль моется на любой автомойке.

Владелец уточнил, что продаст кабриолет только в добрые и заботливые руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU