На ваш светский трон не претендую: Поклонская ответила Собчак на язвительный комментарий
В воскресенье 2 февраля депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поделилась снимками со своей «голливудской» фотосессии.
- И тут должна заиграть песня из «Красотки». Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш», - написала в Instagram Поклонская.
Фотографию заметила телеведущая Ксения Собчак и в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» оставила язвительный комментарий. Она написала, что «у Поклонской игривое настроение».
Такой выпад прокомментировала сама Наталья Поклонская.
- Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да ещё и кровавой, - ответила она на своей странице во Вконтакте.
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ИСТОЧНИК KP.RU