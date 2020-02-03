2020-02-03T18:15:38+03:00
Общество

На ваш светский трон не претендую: Поклонская ответила Собчак на язвительный комментарий

Светская львица заметила, что на новой фотосессии у депутата Госдумы «игривое настроение»
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Наталья Поклонская / ВконтактеФото: Наталья Поклонская / Вконтакте
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В воскресенье 2 февраля депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поделилась снимками со своей «голливудской» фотосессии.

- И тут должна заиграть песня из «Красотки». Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш», - написала в Instagram Поклонская.

Фотографию заметила телеведущая Ксения Собчак и в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» оставила язвительный комментарий. Она написала, что «у Поклонской игривое настроение».

Такой выпад прокомментировала сама Наталья Поклонская.

- Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да ещё и кровавой, - ответила она на своей странице во Вконтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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