2020-02-03T18:34:38+03:00
Общество

Фильм о картинах Айвазовского покажут в Австралии

Премьера кинокартины пройдет в феврале в Екатеринбурге
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Крымская газета"Фото: "Крымская газета"
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Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского и ростовский экспоцентр готовят фильм в формате оживших картин художника-мариниста. Кинокартину планируют показать в Австралии, где проживает 28 потомков Ивана Айвазовского. Об этом сообщила директор музея Татьяна Гайдук.

- Потомков Айвазовского судьба разбросала по всему миру. Несправедливо, что в Австралии, где сейчас их 28, в музеях всего два оригинала работ мариниста, поэтому мы начинаем популяризацию произведений Айвазовского в Австралии, - рассказала Татьяна Гайдук «Крымской газете».

По ее словам, сотрудники центра отсняли весь необходимый материал. Премьера фильма пройдет в феврале в Екатеринбурге. Параллельно специалисты будут работать над англоязычной версией текста. Двуязычный фильм презентуют в Ростове-на-Дону в середине апреля. А после кинокартину передадут для показа в Австралии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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