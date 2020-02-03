Фильм о картинах Айвазовского покажут в Австралии

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского и ростовский экспоцентр готовят фильм в формате оживших картин художника-мариниста. Кинокартину планируют показать в Австралии, где проживает 28 потомков Ивана Айвазовского. Об этом сообщила директор музея Татьяна Гайдук.

- Потомков Айвазовского судьба разбросала по всему миру. Несправедливо, что в Австралии, где сейчас их 28, в музеях всего два оригинала работ мариниста, поэтому мы начинаем популяризацию произведений Айвазовского в Австралии, - рассказала Татьяна Гайдук «Крымской газете».

По ее словам, сотрудники центра отсняли весь необходимый материал. Премьера фильма пройдет в феврале в Екатеринбурге. Параллельно специалисты будут работать над англоязычной версией текста. Двуязычный фильм презентуют в Ростове-на-Дону в середине апреля. А после кинокартину передадут для показа в Австралии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU