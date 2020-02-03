В Симеизе покончили с двоевластием

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:34:00+03:00

Почти полгода поселком руководили два человека

Изменить размер текста: A A

Симеиз возглавил Михаил Антошкин, передает пресс-служба администрации Ялты.

С 2017 по 2018 год Антошкин был заместителем главы администрации города, а с 2018 до прошлого года был его помощником.

Кроме того да должности - директор Муниципального бюджетного учреждения «Зеленострой» и начальник отдела по курортам и туризму администрации Ялты назначили Александра Зайцева и Максима Дворецкого соответственно.

Зайцев с 2014 по 2017 год был директором Муниципального унитарного предприятия «ОКС» в Кисловодске Ставропольского края. А также принимал участие в строительстве Крымского моста.

Александр Зайцев с октября прошлого года был помощником главы администрации Ялты.

Стоит отметить, что Симеизом почти полгода управляли сразу два человека.

Так, в ноябре 2018 года с этой должности уволили Игоря Дышлевого, а на его место в марте 2019 года назначили Василия Мазура.

Но в июле прошлого года Верховный суд РК восстановил Дышлевого в должностии он вместе с Мазуром вместе руководили Симеизом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU