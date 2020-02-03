2020-02-03T19:20:17+03:00
Общество

Михаил Развожаев возмутился платными туалетами в Севастополе

В городе-герое планируют установить еще 15 бесплатных туалетов
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: группа "Чёрный список. Севастополь" ВконтактеФото: группа "Чёрный список. Севастополь" Вконтакте
Изменить размер текста:

Севастопольские чиновники по поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева провели инвентаризацию туалетов города.

Как сообщил и.о. главы департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в Севастополе насчитали 23 общественных туалета. 12 из них закреплены за «Парками и скверами», восемь - за управляющими компаниями. Еще один закрепленный за УК туалет находится Северной стороне.

Четыре общественных клозета на пляжах Омега и Учкуевка, а также улицах Суворова и Сенявина сейчас не работают. Туалеты на улице Сенявина, 12, и в Омеге предназначены под снос.

Также Евгений Горлов напомнил, что в городе планируется установить еще 15 туалетов в местах скопления туристов. Одно из мест уже обозначено - это Малахов курган.

Сам Михаил Развожаев тоже прошелся по общественным туалетам и сделал их фото. Слайды он показал чиновникам во время заседания правительства.

- Я тут тоже прошелся, посмотрел - в туристическом городе вот таких туалетов быть не должно. Это то, что видят гости города и чем вынуждены пользоваться горожане. К тому же, в двух местах висели наклейки про 10 рублей - может быть, это какое-то «инициативное бюджетирование». Хотелось бы понять, - передает слова Михаила Развожаева ForPost.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов готов стать поручителем в суде арестованного Олега Зубкова
Михаил Развожаев возмутился платными туалетами в Севастополе
Фильм о картинах Айвазовского покажут в Австралии
В Симеизе покончили с двоевластием
На ваш светский трон не претендую: Поклонская ответила Собчак на язвительный комментарий
В Севастополе продают кабриолет в стразах
В Крыму кролик-потеряшка грустит о хозяине
На «Тавриде» начали строить съезд к селу Донское
Перевозчики Симферополя и Алушты переходят на валидаторы
В Севастополе 4 февраля частично отключат электричество
Частный детектив нашел в Ялте труп мужчины в окружении странных записок и пистолетов
После скандала керченских блокадников решили отправить в санатории
«Допустили ошибки, поздравляя блокадников»: В Госсовете Крыма пояснили отставку главы Керчи и ее заместителя
Симферопольцев оставили без «Сюрприза»: В Детском парке закрыли часть аттракционов
В Крыму налоговая служба проведет Дни открытых дверей
Экс-председатель горсовета Керчи Хужина: Из-за скандала началась травля моих детей!
Уволенная после скандала глава горсовета Керчи хочет вернуться в медицину
В Крыму и Севастополе объявили штормовое предупреждение
Из-за оползня перекрыли дорогу на Ай-Петри
В Крыму спасли застрявшую в лесу семью с 4-летним малышом
Под Симферополем пенсионер сбил инспектора ГИБДД
Аксенов принял отставку главы Мининформа Крыма Сергея Зырянова