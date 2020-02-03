Михаил Развожаев возмутился платными туалетами в Севастополе

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:20:17+03:00

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Севастопольские чиновники по поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева провели инвентаризацию туалетов города.

Как сообщил и.о. главы департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в Севастополе насчитали 23 общественных туалета. 12 из них закреплены за «Парками и скверами», восемь - за управляющими компаниями. Еще один закрепленный за УК туалет находится Северной стороне.

Четыре общественных клозета на пляжах Омега и Учкуевка, а также улицах Суворова и Сенявина сейчас не работают. Туалеты на улице Сенявина, 12, и в Омеге предназначены под снос.

Также Евгений Горлов напомнил, что в городе планируется установить еще 15 туалетов в местах скопления туристов. Одно из мест уже обозначено - это Малахов курган.

Сам Михаил Развожаев тоже прошелся по общественным туалетам и сделал их фото. Слайды он показал чиновникам во время заседания правительства.

- Я тут тоже прошелся, посмотрел - в туристическом городе вот таких туалетов быть не должно. Это то, что видят гости города и чем вынуждены пользоваться горожане. К тому же, в двух местах висели наклейки про 10 рублей - может быть, это какое-то «инициативное бюджетирование». Хотелось бы понять, - передает слова Михаила Развожаева ForPost.

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ИСТОЧНИК KP.RU