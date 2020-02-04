Погода в Крыму на 4 февраля: Дожди и порывистый ветер

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:37:54+03:00

Воздух прогреется до +10

Изменить размер текста: A A

Сегодня 4 февраля на полуострове без аномалий, передает крымский гидрометцентр.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1; днем +5…+7.

В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9.

На Южном береге Крыма переменная облачность ночью и утром дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +8…+10.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU