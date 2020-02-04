Крымские курорты вошли в ТОП-10 самых дешевых мест для отдыха в феврале

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:07:04+03:00

В Феодосии, Алуште, Евпатории, Саках и в селе Лучистое можно отдохнуть менее, чем за 1,5 тысячи рублей в сутки

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Феодосия, Алушта, Евпатория, Саки и село Лучистое в республике Крым вошли в десятку направлений, где можно отдохнуть в феврале менее чем за 1,5 тысячи рублей в сутки.

Туристы бронируют отдых в феврале на период от 1 до 10,5 ночи и тратят на аренду жилья для отдыха от 616,7 рублей до 1,3 тысячи рублей в сутки, передает Tvil.ru.

Самый дешевый вариант - в Ейске, самый дорогой - в Феодосии. Дольше всего россияне планируют провести в феврале в крымских Саках (больше десяти ночей) и в Кисловодске (больше недели).

Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир и домов туристами в период с 1 по 29 февраля 2020 года.

Десять дешевых направлений, популярных для отдыха в феврале:

Ейск - 616,7 рублей / 4,5 ночи

Ростов-на-Дону - 999 рублей / 1 ночь

Геленджик - 1000 рублей / 4 ночи

Село Лучистое - 1000 рублей / 2 ночи

Саки - 1000 рублей / 10,5 ночи

Евпатория - 1052,6 рублей / 9,5 ночи

Алушта - 1141,5 рублей / 3,6 ночи

Ставрополь - 1200 рублей / 2 ночи

Кисловодск - 1249 рублей / 7,9 ночи

Феодосия - 1316,5 рублей / 2 ночи

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ИСТОЧНИК KP.RU