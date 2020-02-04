«Это просто ужас»: В Севастополе хозяин привязал собаку к бетонным плитам и бросил умирать

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:30:30+03:00

Собаку посадили на короткую привязь и толком не кормят. Фото: Вероника Павлова/Благотворительный фонд помощи бездомным животным/VK

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Жители Севастополя переживают за судьбу собаки, которая привязана на городском авторынке. Именно там дворнягу и увидели волонтеры, которые прониклись сочувствие к животному, и разместили пост в соцсети.

- Истощенную собаку привязали наверху узкой бетонной плиты на короткой веревке! Она не может спуститься, нормально лечь, садится и то с трудом! Без будки, подстилки, миски и воды, - гласит сообщение в сети.

Автор объясняет, что на снимках около собаки лежит еда, которую животному носят волонтеры.

- Это просто ужас, который фото не передает! Нужна помощь смелых мужчин и полиции!

Пользователи соцсетей приняли близко к сердцу собачью беду, начали активно делиться мнениями в комментариях. В Севастополе развернулась целая кампания по спасению пса.

Пес не может спуститься вниз с бетонных блоков. Фото: Алина Маевская/Благотворительный фонд помощи бездомным животным/VK

- Пес мучается от такой жизни: дождь, холод, а он на бетоне на короткой привязи, - пишет девушка, побывавшая на авторынке. - Но он, как начали приближаться, стал проявлять агрессию. Собака в дичайшем стрессе. Нужна реабилитация, успокоительные, кормежка и покой.

Да, сейчас главная задача - снять собаку с блока, посадить на цепь, начать потихоньку приручать, но только в нормальных условиях. А еще лучше поменять ее местом проживания с хозяином: собаку в дом, а бессердечного владельца - на бетонный блок.

Все, кто хочет принять участие в судьбе кобаки, могут предложить свою помощь волонтеру Ксении Станской по телефону: +7 978 81 09321

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU