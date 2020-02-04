В парламенте Крыма готовятся выставить счет Украине за водную, энергетическую и транспортную блокады

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:29:16+03:00

Подсчету подлежит урон от политики официального Киева за 23 года правления в Крыму

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В Государственном совете Крыма продолжают подсчитывать ущерб, полученный от водной, энергетической и транспортной блокады со стороны Украины. Эту работу начали депутаты прошлого созыва и закончат их преемники этой каденции.

- В прошлом году мы начали работу по подсчету ущерба, нанесенного Крыму независимой Украиной, - напомнил на заседании президиума Госсовета спикер Владимир Константинов. - Эта работа будет продолжена и завершена в этой каденции.

По словам спикера, подсчету подлежит не только прямой ущерб от разномастных блокад, но и полученный вследствие управленческих решений и политики официального Киева в отношении Крыма.

- Мы должны знать и сообщить об этом всему миру, сколько Крым потерял от хищнической эксплуатации наших ресурсов, как разбазаривалось наше культурное наследие в украинский период, - подчеркнул Контантинов. - Нужно тщательно посчитать, сколько мы потеряли от всякого рода блокад, диверсий, которые украинская сторона проводила с 2014 года и кичится тем, какой урон нанесли нашей экономике и сколько заставили потратить Россию перекрытием Северо-Крымского канала, обесточив линии электропередач, блокируя транспортное сообщение. Учтем их признательные показания. Настанет время - заставим платить по счетам.

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ИСТОЧНИК KP.RU