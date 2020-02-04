Глава Крыма подписал приказ о назначении нового руководителя Мининформа

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:53:03+03:00

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Министром внутренней политики, информации и связи Республики Крым стал Михаил Афанасьев. Соответствующий приказ завизировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В официальном документе говорится, что назначение действительно «на срок полномочий главы Республики Крым».

Его предшественник - Сергей Зырянов освободил министерское кресло по собственному желанию день тому назад, в понедельник, 3 февраля.

О новом министре известно, что он уроженец Севастополя. Михаил Афанасьев до назначения на высокий пост в правительство региона руководил администрацией города Саки.

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ИСТОЧНИК KP.RU