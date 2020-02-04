2020-02-04T11:53:03+03:00
Общество

Глава Крыма подписал приказ о назначении нового руководителя Мининформа

Кресло занял Михаил Афанасьев
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Михаил Афанасьев. Фото:пресс-служба Сакской горадминистрацииМихаил Афанасьев. Фото:пресс-служба Сакской горадминистрации
Изменить размер текста:

Министром внутренней политики, информации и связи Республики Крым стал Михаил Афанасьев. Соответствующий приказ завизировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В официальном документе говорится, что назначение действительно «на срок полномочий главы Республики Крым».

Его предшественник - Сергей Зырянов освободил министерское кресло по собственному желанию день тому назад, в понедельник, 3 февраля.

О новом министре известно, что он уроженец Севастополя. Михаил Афанасьев до назначения на высокий пост в правительство региона руководил администрацией города Саки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никакой голодовки нет: Стали известны подробности содержания в СИЗО Олега Зубкова
Наказаний достаточно: Керченских чиновниц, поздравлявших блокадников в шубах, не исключат из партии
Глава Крыма подписал приказ о назначении нового руководителя Мининформа
Арест Олега Зубкова прокомментировал глава парламента Крыма
«Это просто ужас»: В Севастополе хозяин привязал собаку к бетонным плитам и бросил умирать
В парламенте Крыма готовятся выставить счет Украине за водную, энергетическую и транспортную блокады
Севастополец нашел под деревом в лесу схрон с патронами и взрывателями
Крымские курорты вошли в ТОП-10 самых дешевых мест для отдыха в феврале
Погода в Крыму на 4 февраля: Дожди и порывистый ветер
Аксенов готов поручиться в суде за арестованного владельца парка львов
Михаил Развожаев возмутился платными туалетами в Севастополе