Глава Крыма подписал приказ о назначении нового руководителя Мининформа
Министром внутренней политики, информации и связи Республики Крым стал Михаил Афанасьев. Соответствующий приказ завизировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В официальном документе говорится, что назначение действительно «на срок полномочий главы Республики Крым».
Его предшественник - Сергей Зырянов освободил министерское кресло по собственному желанию день тому назад, в понедельник, 3 февраля.
О новом министре известно, что он уроженец Севастополя. Михаил Афанасьев до назначения на высокий пост в правительство региона руководил администрацией города Саки.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU