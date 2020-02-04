Арест Олега Зубкова прокомментировал глава парламента Крыма
Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов узнал об аресте владельца уникального парка львов «Тайган» Олега Зубкова из средств массовой информации.
- Судебная власть независимая, пусть разбирается, - считает Константинов. - Работают адвокаты, что там происходило, я до конца в эту минуту не знаю.
Так он прокомментировал известие о заключении предпринимателя под стражу на 2 месяца.
Напомним, что 3 февраля Олег Зубков по решению Белогорского районного суда был взят под стражу из-за неявки на заседание по делу о травмировании посетителя парка «Тайган» животным.
ИСТОЧНИК KP.RU