Арест Олега Зубкова прокомментировал глава парламента Крыма

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:45:50+03:00

Спикер узнал о случившемся из новостей

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Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов узнал об аресте владельца уникального парка львов «Тайган» Олега Зубкова из средств массовой информации.

- Судебная власть независимая, пусть разбирается, - считает Константинов. - Работают адвокаты, что там происходило, я до конца в эту минуту не знаю.

Так он прокомментировал известие о заключении предпринимателя под стражу на 2 месяца.

Напомним, что 3 февраля Олег Зубков по решению Белогорского районного суда был взят под стражу из-за неявки на заседание по делу о травмировании посетителя парка «Тайган» животным.

ИСТОЧНИК KP.RU