Наказаний достаточно: Керченских чиновниц, поздравлявших блокадников в шубах, не исключат из партии

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:05:59+03:00

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Увольнение по собственному желанию и разбор на комиссии по этике - достаточное наказание для участниц керченского скандала с блокадниками, уверен спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

- Они уже наказаны, зачем наказывать дважды, трижды, - сказал он, отвечая на вопрос об исключении чиновниц из Единой России. - Это вопрос еще будет обсуждаться на партийном уровне, но пока наше мнение - того наказания, что есть, достаточно. Спикер не стал отрицать, что экс-замглавы городской администрации Керчи Лариса Щербула является его креатурой (раннее возглавляла керченский филиал строительной фирмы «Консоль», которую основал Константинов, - Ред.). Более того, все фигуранты скандала главе парламента хорошо известны.

- Там все наши кадры, чужих кадров нет - все наши однопартийцы. Я знаю каждого из них, в этом городе сам проработал много лет, - заверил спикер. - Председатель горсовета (Мая Хужина, - Ред.) тоже человек известный в городе, авторитетный, пользуется популярностью. Долгое время работала в больнице, принимала активное участие в ликвидации последствий керченской трагедии, и мы благодарны ей за эту работу.

По мнению Константинова, публичная власть требует дополнительной ответственности, и люди, которые идут во власть, должны это хорошо знать.

- Надеюсь, что все органы местной власти получат из этого хороший урок и в дальнейшем будут следовать тем нормам и правилам, которые приняты в нормальном цивилизованном обществе, - заключил Константинов.

Оценку действий замешанной в скандале депутата Госсовета Ирины Черненко даст парламентская я комиссия по соблюдению правил этики.

Шквал негативных комментариев, напомним, обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, а наряды чиновников вычурными.

ИСТОЧНИК KP.RU