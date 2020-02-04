2020-02-04T12:33:52+03:00
Общество

Забила насмерть и сожгла: Жительница Евпатории убила свою подругу

Крымчанка ближайшие 8 лет проведет в тюрьме
Галина КОВАЛЕНКО
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Женщину лишили свободы на 8 лет.Женщину лишили свободы на 8 лет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму вынесли приговор 47-летней жительнице поселка Заозерный города Евпатории.

Суд признал ее виновной в убийстве и приговорил к 8 годам тюрьмы. Обвиняемая будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

- В апреле 2018 года, находясь в поселка Заозерный, в доме у своей знакомой, женщина нанесла ей удары по голове и телу твердым тупым предметом, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Затем она, заметая следы преступления, переволокла бездыханное тело в подвал недостроенного нежилого дома, расположенного по соседству, где подожгла его.

В окрестностях Евпатории в ноябре прошлого года произошло еще одно жесткое убийство: местный «Чикатило» набросился на женщину, пасшую скот: полоснул ножом по горлу и вырезал левую грудь. Подозреваемого задержали и он во всем признался.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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