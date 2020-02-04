2020-02-04T13:50:00+03:00
Общество

Трассу на Ай-Петри через Бахчисарай перекроют бетонными блоками

Движение запретят на неопределенный срок
Галина КОВАЛЕНКО
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По дороге опасно ездить. Фото: пресс-служба администрации Бахчисарайского района.По дороге опасно ездить. Фото: пресс-служба администрации Бахчисарайского района.
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На автодороге «Бахчисарай-Ялта», которая ведет к Ай-Петри временно запретят проезд.

На трассе, как сообщает пресс-служба администрации Бахчисарайского района, установят соответствующие дорожные знаки. Для автомобилистов, которые могут проигнорировать запрещающие знаки, проезжую часть «забаррикадируют» бетонными блоками.

Такие меры приняты, чтобы уберечь автолюбителей от беды: на 36 километре автомобильной дороги разрушена опорная стена, повреждено полотно. Здесь недавно сошел оползень, который и стал причиной разрушений.

Поэтому местная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности решила перекрыть эту дорогу, которая ведет к Ай-Петри. Правда, сроки открытия движения еще неизвестны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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