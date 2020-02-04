«Я бы с удовольствие посмотрел»: Поклонская грозит показать себя без одежды
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская регулярно выкладывает в социальные сети свои фото, на которых экс-прокурор выглядит весьма обольстительно.
Фото: Наталья Поклонская/VK
- Обсуждение импичмента Трампа переносится. Все обсуждают фотосессию Поклонской, - таким постом она сопроводила очередной свой снимок.
Да, красивые кадры Поклонской вызывают разную реакцию у пользователей: одни хвалят, другие, например, как светская львица Ксения Собчак, выражают свое «фи».
Экс-прокурор Крыма относится ко всему происходящему с изрядной долей юмора. А тут и вовсе пообещала явить себя свету в минимуме одежды.
- Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике, - пишет Наталья Владимировна.
Правда следом за этими строчками следует разъяснение: - Если что, то это шутка.
Пользователи, комментируя пост, выразили свое отношение к этому заявлению: «Я бы с удовольствием посмотрел фотки в купальнике, зря Наташа пошутила»; «Не знаю почему Вас сравнивают с Шерон Стоун, на мой взгляд, Вы в 1000 раз красивее»; «Вам повезло, что вы не учитель, а то с таким фото, уже бы новую работу искали».
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ИСТОЧНИК KP.RU