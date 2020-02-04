2020-02-04T16:06:04+03:00
Общество

Четыре километра дороги Орловка-Бахчисарай перекрыли

На время строительства съезда с путепровода над «Тавридой»
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба АО «ВАД»Фото: Пресс-служба АО «ВАД»
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 февраля, временно перекрыли участок дороги Орловка-Бахчисарай, передает пресс-служба АО «ВАД». Его протяженность составила четыре километра.

Это необходимо для строительства примыкания съезда путепровода над трассой «Таврида» к существующей дороге. Для этого реконструируют участок протяженностью 350 метров.

Теперь, чтобы проехать к селам Орловка и Долинное автомобили едут с дороги Бахчисарай-Севастополь на повороте к селу Мостовое.

Дорожники установили все необходимые указательные знаки и закрыли въезд на трассу Орловка-Бахчисарай бетонными блоками.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымскими дачными участками «торговали» в Сибири
Генплан Севастополя представят к концу лета
Растения решили, что весна уже пришла: Персик и алыча зацвели в Севастополе
В Крыму установили первый в 2020 году карантин по бешенству
Возле школ Симферополя обустроят пешеходные переходы
«Время на нашей стороне»: В Крыму уверены в возврате коллекции из Амстердама
Четыре километра дороги Орловка-Бахчисарай перекрыли
«Я бы с удовольствие посмотрел»: Поклонская грозит показать себя без одежды
Актер Пьер Ришар войдет в жюри фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи
Улицы Керчи избавят от лишнего: В городе уберут четыре нестационарных объекта
Трассу на Ай-Петри через Бахчисарай перекроют бетонными блоками
Забила насмерть и сожгла: Жительница Евпатории убила свою подругу
Никакой голодовки нет: Стали известны подробности содержания в СИЗО Олега Зубкова
Наказаний достаточно: Керченских чиновниц, поздравлявших блокадников в шубах, не исключат из партии
Глава Крыма подписал приказ о назначении нового руководителя Мининформа
Арест Олега Зубкова прокомментировал глава парламента Крыма
«Это просто ужас»: В Севастополе хозяин привязал собаку к бетонным плитам и бросил умирать
В парламенте Крыма готовятся выставить счет Украине за водную, энергетическую и транспортную блокады
Севастополец нашел под деревом в лесу схрон с патронами и взрывателями
Крымские курорты вошли в ТОП-10 самых дешевых мест для отдыха в феврале
Погода в Крыму на 4 февраля: Дожди и порывистый ветер
Аксенов готов поручиться в суде за арестованного владельца парка львов
Михаил Развожаев возмутился платными туалетами в Севастополе