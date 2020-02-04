Четыре километра дороги Орловка-Бахчисарай перекрыли
Во вторник, 4 февраля, временно перекрыли участок дороги Орловка-Бахчисарай, передает пресс-служба АО «ВАД». Его протяженность составила четыре километра.
Это необходимо для строительства примыкания съезда путепровода над трассой «Таврида» к существующей дороге. Для этого реконструируют участок протяженностью 350 метров.
Теперь, чтобы проехать к селам Орловка и Долинное автомобили едут с дороги Бахчисарай-Севастополь на повороте к селу Мостовое.
Дорожники установили все необходимые указательные знаки и закрыли въезд на трассу Орловка-Бахчисарай бетонными блоками.
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ИСТОЧНИК KP.RU