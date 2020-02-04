Четыре километра дороги Орловка-Бахчисарай перекрыли

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:06:04+03:00

На время строительства съезда с путепровода над «Тавридой»

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Во вторник, 4 февраля, временно перекрыли участок дороги Орловка-Бахчисарай, передает пресс-служба АО «ВАД». Его протяженность составила четыре километра.

Это необходимо для строительства примыкания съезда путепровода над трассой «Таврида» к существующей дороге. Для этого реконструируют участок протяженностью 350 метров.

Теперь, чтобы проехать к селам Орловка и Долинное автомобили едут с дороги Бахчисарай-Севастополь на повороте к селу Мостовое.

Дорожники установили все необходимые указательные знаки и закрыли въезд на трассу Орловка-Бахчисарай бетонными блоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU