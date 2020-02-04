Возле школ Симферополя обустроят пешеходные переходы
Все как положено: знаки, разметка, мигающие светофоры и лежачие полицейские
Фото: Крымское информационное агентство
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В Симферополе сделают пешеходные переходы возле школы №17, №35, №18 и симферопольской академической гимназии.
Эксперты ОНФ в прошлом году провели рейды возле этих учебных заведений, пишет Крымское информационное агентство.
Они указали властям Симферополя на отсутствие пешеходных переходов, которые согласились обустроить «зебры».
Возле школ появятся недостающие мигающие светофоры, лежачие полицейские, знаки и разметка.
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ИСТОЧНИК KP.RU