Возле школ Симферополя обустроят пешеходные переходы

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:32:30+03:00

Все как положено: знаки, разметка, мигающие светофоры и лежачие полицейские

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В Симферополе сделают пешеходные переходы возле школы №17, №35, №18 и симферопольской академической гимназии.

Эксперты ОНФ в прошлом году провели рейды возле этих учебных заведений, пишет Крымское информационное агентство.

Они указали властям Симферополя на отсутствие пешеходных переходов, которые согласились обустроить «зебры».

Возле школ появятся недостающие мигающие светофоры, лежачие полицейские, знаки и разметка.

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ИСТОЧНИК KP.RU