В Крыму установили первый в 2020 году карантин по бешенству

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:03:31+03:00

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В Республике Крым начат отсчет случаям бешенства в новом году.

- Носителем вируса оказалась лиса, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Больную бешенством лису обнаружили в поселке городского типа Коктебель. Рыжая плутовка бегала возле частного дома, поэтому глава региона и одобрил указ об установлении карантина.

В «черный список» попал район пересечения улиц Горной, Подгорной и переулков - Горного и Метростроевского.

Время действия карантина - два месяца, то есть до начала апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU