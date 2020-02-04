В Крыму установили первый в 2020 году карантин по бешенству
В Республике Крым начат отсчет случаям бешенства в новом году.
- Носителем вируса оказалась лиса, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Больную бешенством лису обнаружили в поселке городского типа Коктебель. Рыжая плутовка бегала возле частного дома, поэтому глава региона и одобрил указ об установлении карантина.
В «черный список» попал район пересечения улиц Горной, Подгорной и переулков - Горного и Метростроевского.
Время действия карантина - два месяца, то есть до начала апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU