Растения решили, что весна уже пришла: Персик и алыча зацвели в Севастополе
Раньше деревья выпускали цветы не раньше середины февраля [фото]
Раньше растения начинали цвести не раньше середины февраляФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе уже зацвел миндаль и алыча. Раньше деревья начинали цвести с середины или конца февраля.
В Севастополе зацвели миндаль и алычаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Вот только синоптики обещают шторм в ближайшие дни на полуострове и резкое похолодание.
Растения решили, что весна уже наступилаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
ИСТОЧНИК KP.RU