Растения решили, что весна уже пришла: Персик и алыча зацвели в Севастополе

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:10:43+03:00

Раньше растения начинали цвести не раньше середины февраля Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Раньше деревья выпускали цветы не раньше середины февраля [фото]

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В Севастополе уже зацвел миндаль и алыча. Раньше деревья начинали цвести с середины или конца февраля.

В Севастополе зацвели миндаль и алычаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вот только синоптики обещают шторм в ближайшие дни на полуострове и резкое похолодание.

Растения решили, что весна уже наступилаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ИСТОЧНИК KP.RU