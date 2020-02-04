Генплан Севастополя представят к концу лета
Заксобрание Севастополя утвердило в двух чтениях единогласно границу между Крымом и Севастополем.
Это позволит быстрее принять генеральный план города героя. На сегодня этот документ не соответствует Градостроительному кодексу РФ, приказам Минэкономразвития и другим нормативным актам, пишет ForPost.
Кроме того, в генплане хотят учесть не только текущее состояние города, но и перспективы его развития.
Чиновники надеются внести проект документа к концу лета.
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ИСТОЧНИК KP.RU