Генплан Севастополя представят к концу лета

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:31:37+03:00

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Заксобрание Севастополя утвердило в двух чтениях единогласно границу между Крымом и Севастополем.

Это позволит быстрее принять генеральный план города героя. На сегодня этот документ не соответствует Градостроительному кодексу РФ, приказам Минэкономразвития и другим нормативным актам, пишет ForPost.

Кроме того, в генплане хотят учесть не только текущее состояние города, но и перспективы его развития.

Чиновники надеются внести проект документа к концу лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU