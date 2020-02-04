2020-02-04T18:10:59+03:00
Общество

В Крыму каждую неделю на 30% растет количество заболевших ОРЗ

По данным Роспотребнадзора, превышен эпидемический порог заболеваемости
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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В Крыму еженедельно на 30% растет количество заболевших острыми респираторными инфекциями. К такому выводу пришли специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, учитывая данные за последние две недели.

В пресс-службе отметили, что за последнюю неделю острые респираторные вирусные инфекции в Крыму подхватили 8213 человек. На 10 тысяч населения предварительно приходится 43 заболевших. Уровень заболеваемости достиг эпидемического порога, сообщили в Роспотребнадзоре и уточнили, что это связано с циркуляцией негриппозных вирусов и типа А и В.

В Севастополе же эпидемический порог не превышен. ОРЗ заболели 1936 человек.

Чтобы не допустить распространения вирусов, в школах и детсадах продолжают вводить карантин.

- За прошедшую неделю в Республике Крым частично учебный процесс приостанавливался в 30 школах, в которых на карантин были закрыты 59 классов, в 4 дошкольных учреждениях закрывались 4 группы, - уточнили в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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