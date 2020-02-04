Главой администрации города Саки назначили Александра Овдиенко

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:23:59+03:00

До этого он занимал должность заместителя главы администрации Симферополя

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Александр Овдиенко будет исполнять обязанности главы администрации города Саки.

- Приступил к исполнению обязанностей главы администрации города-курорта Саки. Всех приглашаю к сотрудничеству. Работаем на результат! – написал он на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в 2017 году Овдиенко был первым заместителем главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева.

Экс-главу администрации Сак Михаила Афанасьева назначили на должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU