В Симферополе и Севастополе 5 февраля частично не будет электричества
5 февраля, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Энергетики приводят в порядок трансформаторы и другое оборудование, поэтому и временно прекращают подачу тока.
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
пер. Гавена, 4, 4а;
ул. Гавена, 4, 4а;
пер. Краснооктябрьский, 4-10 (чет), 1-57 (нечет);
пер. Садовый, 2, 2/3, 2/4, 1-7а (нечет)
просп. Победы, 200-208 (чет);
ул. Автомагистральная, 7-19 (нечет);
ул. Д. Ульянова, 1-11 (нечет), 16-20 (чет);
ул. Кечкеметская, 198, 131-201(нечет);
ул. Миллера, 2, 2/6, 2/10, 4;
заезд Новосергеевский, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);
ул. Подводников, 1-9;
ул. Севастопольская, 82;
ул. Троллейбусная, 6-10 (чет)
ул. Ушакова, 4, 12, 14-18;
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
Инкерман (ООО «Крымвторцветмет»).
п. Октябрь: ул. Чернореченская 3 (АЗС"Крым Ойл").
пер. Крепостной, 5;
пр. Матросский, 18-А,2-30;
пр. Стрелецкий 39-41(нечет); ул. Готская 27;
с. Штурмовое (АО «Севдорстрой»);
туп. Штурмовой (ЖСП «Ландрас»).
ул. Молодых Строителей (ООО « АКАР»).
ул. Нефедова, 2-32,9-11
ул. Нефтяная 41;
ул. Фиолентовское шоссе 5 (ООО ПКФ «Руслан»);
шоссе Симферопольское 17(монастырь), 9 (ООО «Пенобетон»);
с 9.30 до 13.00
ул. Архитектора Баглея, 32-36 ,3,9-11;
ул. Станислава Чижа,61,65
ул. Художника Озерникова, 40, 50-52;
с 9.00 до 17.00
ул. Адмирала Фадеева,19
с 9.30 до 12.00
Проспект Генерала Острякова, 25, 29, 33, 45, 57
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ИСТОЧНИК KP.RU