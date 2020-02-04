В Симферополе и Севастополе 5 февраля частично не будет электричества

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:36:06+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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5 февраля, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Энергетики приводят в порядок трансформаторы и другое оборудование, поэтому и временно прекращают подачу тока.

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

пер. Гавена, 4, 4а;

ул. Гавена, 4, 4а;

пер. Краснооктябрьский, 4-10 (чет), 1-57 (нечет);

пер. Садовый, 2, 2/3, 2/4, 1-7а (нечет)

просп. Победы, 200-208 (чет);

ул. Автомагистральная, 7-19 (нечет);

ул. Д. Ульянова, 1-11 (нечет), 16-20 (чет);

ул. Кечкеметская, 198, 131-201(нечет);

ул. Миллера, 2, 2/6, 2/10, 4;

заезд Новосергеевский, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);

ул. Подводников, 1-9;

ул. Севастопольская, 82;

ул. Троллейбусная, 6-10 (чет)

ул. Ушакова, 4, 12, 14-18;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Инкерман (ООО «Крымвторцветмет»).

п. Октябрь: ул. Чернореченская 3 (АЗС"Крым Ойл").

пер. Крепостной, 5;

пр. Матросский, 18-А,2-30;

пр. Стрелецкий 39-41(нечет); ул. Готская 27;

с. Штурмовое (АО «Севдорстрой»);

туп. Штурмовой (ЖСП «Ландрас»).

ул. Молодых Строителей (ООО « АКАР»).

ул. Нефедова, 2-32,9-11

ул. Нефтяная 41;

ул. Фиолентовское шоссе 5 (ООО ПКФ «Руслан»);

шоссе Симферопольское 17(монастырь), 9 (ООО «Пенобетон»);

с 9.30 до 13.00

ул. Архитектора Баглея, 32-36 ,3,9-11;

ул. Станислава Чижа,61,65

ул. Художника Озерникова, 40, 50-52;

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Фадеева,19

с 9.30 до 12.00

Проспект Генерала Острякова, 25, 29, 33, 45, 57

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ИСТОЧНИК KP.RU