Министр промышленности Крыма ушел в отставку
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об отставке главы минпрома Крыма Андрея Васюты. Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.
- принять отставку Васюты Андрея Геннадиевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра промышленной политики Республики Крым 5 февраля 2020 года согласно поданному заявлению, - говорится в тексте документа.
Андрей Васюта был главой минпрома Крыма с февраля 2016 года, а до этого работал гендиректором государственного унитарного предприятия «Крымские морские порты» и 14 лет занимался бизнесом.
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ИСТОЧНИК KP.RU