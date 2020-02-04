Министр промышленности Крыма ушел в отставку

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:38:37+03:00

Андрей Васюта занимал эту должность почти четыре года

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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об отставке главы минпрома Крыма Андрея Васюты. Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

- принять отставку Васюты Андрея Геннадиевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра промышленной политики Республики Крым 5 февраля 2020 года согласно поданному заявлению, - говорится в тексте документа.

Андрей Васюта был главой минпрома Крыма с февраля 2016 года, а до этого работал гендиректором государственного унитарного предприятия «Крымские морские порты» и 14 лет занимался бизнесом.

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ИСТОЧНИК KP.RU