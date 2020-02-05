2020-02-05T06:39:56+03:00
Общество

Погода в Крыму 5 февраля: Дожди и сильный ветер

Воздух прогреется до +15
Анастасия ЖУКОВА
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Будет тепло, но с дождемБудет тепло, но с дождемФото: Анастасия ЖУКОВА
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Погода в среду, 5 февраля, вряд ли порадует жителей и гостей Крыма.

- Глубокий циклон с центром над западом Черного моря принесет на полуостров сложные погодные условия: ожидается дождь, усилится юго-западный ветер - до15-20 м/с, - рассказали в крымском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +12…+14

В Севастополе дождь, облачно. Ветер южный 17-22 м/с, со второй половины дня 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11…+13.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Дождь, временами очень сильный. Температура воздуха ночью +5…+7; днем +13…+15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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