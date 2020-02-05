2020-02-05T08:58:02+03:00
Общество

В Севастополе инспекторы ДПС помогли младенцу, получившему ожоги

Ребенка как можно скорее нужно было доставить в больницу
Анастасия ЖУКОВА
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Инспекторы ДПС сопроводили ребенка в медучреждение. Фото: пресс-служба УМВД по СевастополюИнспекторы ДПС сопроводили ребенка в медучреждение. Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю
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В Севастополе инспекторы ДПС помогли быстро доставить десятимесячного ребенка в больницу.

Малыш получил ожоги, случайно открыв кран горячей воды бытового кулера. Отец решил самостоятельно доставить ребенка в медучреждение, не дожидаясь приезда кареты скорой помощи. Вот только транспорта в городе много, пробки - а медлить нельзя! Вот отец и обратился за помощью к полицейским, патрулировавшим район.

- С включенными спецсигналами полицейские за считанные минуты сопроводили автомобиль с ребенком в детскую больницу, где малышу оказали своевременную квалифицированную помощь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В спешке взволнованный отец даже не спросил имена автоинспекторов, но потом обратился к руководству УМВД, чтобы поблагодарить мужчин. Его малыша помогли доставить к врачам инспекторы отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по г. Севастополю Игорь Свитановский и Дмитрий Масюк.

Благодаря им и умелым врачам больницы ребенок уже идет на поправку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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