Крымские пограничники рассказали, за что им предлагали взятки в прошлом году

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:01:13+03:00

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Крымским пограничникам за прошлый год предлагали взятки больше двадцати раз. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Подкупить сотрудников Погрануправления пытались во время прохождения всех видов контроля, чтобы пройти его в приоритетном порядке и без необходимого оформления. Кроме того, на территорию РФ пытались провезти запрещенные товары. Также взятки пытались дать в качестве «благодарности» за оказание госуслуги.

В море пограничникам предлагали взятки, пытаясь избежать наказания за незаконную добычу водных биоресурсов.

Помимо этого, в пресс-службе Погрануправления сообщили, что в прошлом году одну из подрядных организаций привлекли к ответственности за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Представитель компании предлагал пограничнику несколько миллионов рублей за лоббирование интересов во время заключения госконтракта. По решению суда подрядная организация заплатит штраф в размере 11 миллионов рублей с возмещением издержек по судебному производству.

Помимо этого, в прошлом году был задержан представитель другой коммерческой организации, который пытался дать 250 тысяч рублей сотруднику Погрануправления. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU