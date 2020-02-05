Олега Зубкова будет защищать адвокат Киркорова и Березовского

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Владельца единственного в Европе сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова будет защищиать в суде московский адвокат Александр Добровинский.

- Несколько дней назад Олег Зубков побывал у меня в офисе. Только что пришло известие, что этот очаровательный человек задержан. За что? Никто не знает… Мои коллеги и я вылетаем в Крым, - написал адвокат на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Александр Добровинский представлял в суде интересы артиста Филиппа Киркорова, бизнесмена Бориса Березовского.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, был арестован владелец единственного в Европе парка львов «Тайган» Олег Зубков. Постановление о заключении бизнесмена под стражу сроком на 2 месяца вынес Белогорский районный суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU