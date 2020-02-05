2020-02-05T12:22:16+03:00
Общество

Олега Зубкова будет защищать адвокат Киркорова и Березовского

Владельца «Тайгана» арестовали 3 февраля
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Олег Зубков / FacebookФото: Олег Зубков / Facebook
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Владельца единственного в Европе сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова будет защищиать в суде московский адвокат Александр Добровинский.

- Несколько дней назад Олег Зубков побывал у меня в офисе. Только что пришло известие, что этот очаровательный человек задержан. За что? Никто не знает… Мои коллеги и я вылетаем в Крым, - написал адвокат на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Александр Добровинский представлял в суде интересы артиста Филиппа Киркорова, бизнесмена Бориса Березовского.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, был арестован владелец единственного в Европе парка львов «Тайган» Олег Зубков. Постановление о заключении бизнесмена под стражу сроком на 2 месяца вынес Белогорский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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