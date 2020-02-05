Два класса в школах Симферополя закрыли на каратин
Их откроют к концу недели
Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Два класса в школах Симферополя закрыли на карантин из-за ОРВИ, рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации крымской столицы.
- В симферопольских школах закрыли два класса на карантин, их откроют в пятницу, 7 февраля, - рассказали в пресс-службе.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю сообщил о том, что на полуострове каждую неделю растет на 30% количество людей, заболевших острыми респираторными инфекциями.
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ИСТОЧНИК KP.RU