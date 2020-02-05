Ходатайство Аксенова об освобождении Зубкове суд рассмотрит через две недели

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:12:30+03:00

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Белогорский районный суд рассмотрит ходатайство главы Крыма Сергея Аксенова об изменении меры пресечения владельцу сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову 17 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, был арестован владелец единственного в Европе парка львов «Тайган» Олег Зубков. Постановление о заключении бизнесмена под стражу сроком на 2 месяца вынес Белогорский районный суд.

После этого Сергей Аксенов вступился за предпринимателя. Он подготовил ходатайство об изменении меры пресечения для Зубкова.

Представлять интересы владельца «Тайгана» в суде будет известный московский адвокат Александр Добровинский, который защищал артиста Филиппа Киркорова, бизнесмена Бориса Березовского и других известных персон.

Напомним, по данным защиты предпринимателя, суд арестовал его из-за неявки на заседание по поводу получения травм одной из посетительниц парка летом 2018 года. В этот день Зубков был на совещании в Министерстве экономразвития РФ в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU