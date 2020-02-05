«Спасибо всевышнему»: В Крыму надеются на хороший урожай зерновых

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:51:11+03:00

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В Крыму урожай зерновых ожидается на уровне не ниже прошлого года. Проросли все 100% посевов озимых, сообщил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин.

- Мы посеяли на 30 тысяч гектар больше прошлого года, 500 тысяч гектар в итоге у нас есть, - отметил Рюмшин. - Действительно, переживали за всходы, полтора месяца семена лежали в почве.

По его словам, благодаря климатическому смещению и температуре воздуха от 9 до 14 градусов тепла идет активное развитие всходов.

- Спасибо всевышнему, что сегодня у нас есть влага, и запасы с каждым днем пополняются. Думаю, что развитие и кущение в норме, и мы не в критическом положении.

Прогнозный сбор зерновых составит до 25 центнеров с гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU