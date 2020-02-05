В Симферопольском водохранилище утонула машина с девушкой

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:52:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферопольское водохранилище ночью съехала машина, в которой находилось два человека. Мужчине удалось выбраться, а вот женщина не смогла покинуть авто, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Спасателям выехали на место происшествия 5 февраля в 03.20. Они обследовали берег и нашли следы машины, но из-за темноты они не смогли найти сам автомобиль.

Уже днем водолазы отыскали авто и вытащили его со дна водохранилища.

В его салона сотрудники чрезвычайного ведомства нашли тело девушки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU