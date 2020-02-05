Мост на улице Гагарина в Симферополе сдадут чуть позже, чем планировалось

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:00:17+03:00

Подрядчик хотел закончить капремонт до 22 марта, но понадобилось заменить еще восемь балок

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Мост на улице Гагарина в Симферополе, сдадут в эксплуатацию в марте этого года, передает пресс-служба председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка.

- Уже доставили десять железобетонных балок на объект. В ближайшие дни подрядчик начнет ремонтировать опоры моста и устанавливать балки, - рассказал Гоцанюк.

Проектировщик выдал заключение на замену дополнительно еще восьми балок, к изначальным 20. Из-за этого сроки сдачи незначительно сдвинулись.

Напомним, что подрядчик планировал завершить ремонт моста до 22 марта этого года.

В то же время, автолюбители устроили парковку недалеко от ж/д вокзала Симферополя. Они ставят свои машины прямо за бетонными блоками, которые отгораживают место ремонта от проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU