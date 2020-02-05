Чиновники: Чрезвычайной ситуации по воде в Симферополе нет
Ситуация с обеспечением Крыма водой стабильна, сообщили в пресс-службе Госкомитета по водному хозяйству Крыма.
- За сегодняшнюю ночь приток в водохранилища, обеспечивающих Симферополь водными ресурсами составил 732 тыс м куб воды, что на 140 тыс больше, чем мы получили за весь январь месяц, - рассказал глава комитета Игорь Вайль.
Так, по состоянию на 5 февраля, Симферопольское водохранилище заполнено на 33 % от полного объема, что составляет 11,855 миллионов кубических метров. Партизанское - на 34 % фактический объем наполнения - 11,603 миллионов кубометров, объем заполнения Аянского водохранилища - 1,242 миллионов кубических метров или 32%.
Суммарный объем воды в трех водохранилищ на сегодня составляет 17,3 миллионов кубометров воды. Суточное водопотребление из них около 140-150 тысяч кубов.
Запасов воды в водохранилищах, обеспечивающих водой Симферополь и Симферопольский район достаточно до 1 июня текущего года.
Напомним, что в Симферополе ввели график подачи воды для населения города. Так, горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу. При этом холодная вода будет подаваться по будням и только утром и вечером.
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ИСТОЧНИК KP.RU