Погода в Крыму на 6 февраля: до +6 градусов и мокрый снег

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:50:45+03:00

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В Крыму 6 февраля будет мокрый снег и до + 6 градусов. Возможно выпадение мокрого снега, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет сильный ветер до 27 метров в секунду.

В Симферополе сегодня облачно. Днем будет дождь, а вечером возможен мокрый снег. Ветер будет днем северо-восточный ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до +6 градусов.

В Севастополе в четверг также будет облачно. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит до +10 градусов. Ветер будет дуть южный до 15 метров в секунду.

На ЮБК 6 февраля облачно, временами возможен сильный дождь. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 27 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до +9 градусов.

В Керчи сегодня небо будет скрыто за тучами. Воздух прогреется до +8 градусов. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Временами будет идти дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU