2020-02-05T19:06:09+03:00
Общество

В крымском парламенте заявили, что полуострову не нужна украинская вода

Имеющихся запасов крымчанам хватает
Анастасия ЖУКОВА
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Северо-Крымский канал готов принимать воду из Днепра, если политики договорятсяСеверо-Крымский канал готов принимать воду из Днепра, если политики договорятсяФото: Анастасия ЖУКОВА
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В крымском парламенте считают, что украинская вода из Днепра полуострову не нужна, так что не стоит и говорить об открытии Северо-Крымского канала.

Недавно украинские политики заявили, что следует снова обдумать подачу воды на полуостров, хотя официальный Киев поспешил заверить: никаких переговоров пока не ведется.

По мнению председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрия Мигаля, на Украине просто «зашкаливает глупость», вот они и поднимают снова эту тему.

- У нас в Крыму воды достаточно. Я хочу сказать, что даже в связи с перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году у нас не только не упала урожайность, но и выросла на 3 центнера по сравнению с тем, что было, - заявил Юрий Мигаль Крымскому информационному агентству.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство активно развивается, в частности - овощеводство, виноградарство, садоводство. Фермеры научились вести хозяйство в условиях дефицита воды.

- Воды хватает, мы развиваемся, главное научиться сегодня рационально ее использовать. У нас все в порядке и будет все в порядке, так что пусть Украина оставит свою воду у себя, - заявил народный избранник.

Напомним, на полуострове в 2020 году - засуха. Запасы водохранилищ истощены, в Симферополе даже вводят график подачи воды. По предварительным данным, теперь на горячую воду жители крымской столицы смогут рассчитывать лишь по выходным, а холодную будут подавать только по утрам и вечерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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