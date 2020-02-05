В 2019 году в Крыму выявили больше онкобольных, чем в 2018-м

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019-м в Крыму выявили больше онкобольных, чем в 2018 году: 8684 случаев и 8610 случаев соответственно.

- Да, заболеваемость увеличивается. Но увеличивается и процент выявления онкологии на первой и второй стадиях. Это говорит о том, что люди больше задумываются о своём здоровье. Нам же это позволяет выявлять рак на ранних стадиях и более эффективно его лечить, - отметила в комментарии Крымской газете главный внештатный онкогинеколог Минздрава Крыма Ольга Морозова.

Она подчеркнула, что онкологический диспансер активно оснащают новейшей техникой. В частности, клиника получила лапароскопические стойки для микроинвазивных хирургических вмешательств, компьютерный томограф. Планируется также установить линейный ускоритель.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU