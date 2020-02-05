2020-02-05T19:44:42+03:00
Общество

В 2019 году в Крыму выявили больше онкобольных, чем в 2018-м

Врачи стали чаще ставить диагноз на ранних стадиях
Анастасия ЖУКОВА
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Медицина в Крыму совершенствуетсяМедицина в Крыму совершенствуетсяФото: Анастасия ЖУКОВА
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В 2019-м в Крыму выявили больше онкобольных, чем в 2018 году: 8684 случаев и 8610 случаев соответственно.

- Да, заболеваемость увеличивается. Но увеличивается и процент выявления онкологии на первой и второй стадиях. Это говорит о том, что люди больше задумываются о своём здоровье. Нам же это позволяет выявлять рак на ранних стадиях и более эффективно его лечить, - отметила в комментарии Крымской газете главный внештатный онкогинеколог Минздрава Крыма Ольга Морозова.

Она подчеркнула, что онкологический диспансер активно оснащают новейшей техникой. В частности, клиника получила лапароскопические стойки для микроинвазивных хирургических вмешательств, компьютерный томограф. Планируется также установить линейный ускоритель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2019 году в Крыму выявили больше онкобольных, чем в 2018-м
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