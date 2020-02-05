Бывший министр образования Украины пришел к налоговой Крыма

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:32:03+03:00

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В столице Крыма – Симферополе – заметили бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника. Политика удалось сфотографировать около здания налоговой службы, что находится на улице Мате Залки.

Дмитрий Табачник, напомним, возглавлял администрацию президента Украины Леонида Кучмы, был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, а также главо Министерства образования.

В 2014 году его включили в санкционный список Евросоюза, а в 2015-м Служба безопасности Украины объявила Табачника в розыск. Ему вменяли хищение государственного имущества в особо крупном размере. В том же году сообщалось, что Табачник скрывается в Израиле.

Человек справа - предположительно Дмитрий Табачник. Фото: "Крым.Реалии"

Что экс-министр делал в Симферополе – узнать не удалось. Его фото опубликовали украинские СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU