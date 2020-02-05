2020-02-05T21:23:10+03:00
Общество

В администрации Симферополя объяснили, что за документ с графиками подачи воды наделал столько шума в соцсетях

Ограничивать водоснабжение никто не планирует
Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольскому водохранилищу срочно нужны дожди, и как можно большеСимферопольскому водохранилищу срочно нужны дожди, и как можно большеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Ситуация с обеспечением водой Симферополя находится под контролем, а попавший в соцсети график почасовой подачи воды разработан на случай ЧС, и вводить его пока не планируют. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, утром 5 февраля градоначальница Симферополя Елена Проценко заявила, что из-за критической ситуации с наполняемостью водохранилищ в крымской столице придется ввести почасовую подачу воды. Позднее в интернете начали публиковать фотокопию официального документа, которым утверждаются графики водоснабжения разных районов города.

Вечером премьер-министр Юрий Гоцанюк успокоил горожан, которые уже ринулись в магазины за баками для воды: никакой почасовой подачи не будет. А в пресс-службе городской администрации объяснили, что же за документ просочился в интернет:

- В социальных сетях и некоторых СМИ активно обсуждается информация, изложенная в проекте протокола заседания комиссии по ЧС. Там обозначены возможные меры на случай необходимости ограничения водоснабжения или введения ЧС. Задача администрации Симферополя быть максимально готовой к любой ситуации, в том числе и к введению графика подачи воды.

Как отметил начальник управления информполитики администрации Симферополя Андрей Черниченко, изложенная в документе схема - реальная, однако готовят ее на случай особой необходимости, и пока таковой нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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